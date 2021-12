Milan, bella vittoria con la Salernitana. Guaio Pellegri: si corre ai ripari (Di domenica 5 dicembre 2021) L'infortunio di Pellegri è stata l'unica nota stonata della vittoria di ieri del Milan contro la Salernitana. Le news rossonere del mattino Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) L'infortunio diè stata l'unica nota stonata delladi ieri delcontro la. Le news rossonere del mattino

Advertising

FedericoMarraNA : RT @CucchiRiccardo: 4 squadre in 4 punti: #Milan, #Inter,#Napoli e #Atalanta. E un solco sempre più ampio con tutte le altre. In classifica… - PianetaMilan : .@acmilan, bella vittoria con la @OfficialUSS1919. Guaio #Pellegri: si corre ai ripari - #Calcio @SerieA #SerieA… - amsicora27 : RT @CucchiRiccardo: 4 squadre in 4 punti: #Milan, #Inter,#Napoli e #Atalanta. E un solco sempre più ampio con tutte le altre. In classifica… - CucchiRiccardo : 4 squadre in 4 punti: #Milan, #Inter,#Napoli e #Atalanta. E un solco sempre più ampio con tutte le altre. In classi… - hej_jegergreis : Buongiorno anche a me che sono senza voce causa Milan, ma che bella bellissima cosa mamma mia -