Covid, news. Da lunedì nuove misure sul Green pass rafforzato. Alto Adige in giallo. LIVE (Di sabato 4 dicembre 2021) Volano le vaccinazioni anti-Covid in Italia, prime e terze dosi. Ma già si pensa alla quarta come a "una possibilita' concreta", dice Locatelli a Sky Tg24. Oltre 17mila ieri i nuovi casi, 74 i morti. Sale al 2,9 il tasso di positività. Individuato in Veneto un caso di variante Omicron. Nuovo record di Green pass scaricati. E da lunedì le nuove misure sul certificato verde rafforzato. Anche l'Alto Adige passerà in giallo, come il Friuli Venezia Giulia Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) Volano le vaccinazioni anti-in Italia, prime e terze dosi. Ma già si pensa alla quarta come a "una possibilita' concreta", dice Locatelli a Sky Tg24. Oltre 17mila ieri i nuovi casi, 74 i morti. Sale al 2,9 il tasso di positività. Individuato in Veneto un caso di variante Omicron. Nuovo record discaricati. E dalesul certificato verde. Anche l'erà in, come il Friuli Venezia Giulia

Advertising

ilfoglio_it : Massimo Cacciari viene spesso invitato in tv per esprimere opinioni alternative su Covid e vaccini, ma a essere alt… - repubblica : Covid, gli esperti: 'Vaccino antinfluenzale può ridurre del 14% il rischio di infezione' - LaStampa : Chiuso - SkyTG24 : #Covid19, news. Da lunedì nuove misure sul Green pass rafforzato. Alto Adige in giallo. LIVE - SorryNs : RT @AngeloSentenza: E mentre Pfizer ammette che per ogni variante (che i vaccini provocano) sarà necessario una nuova dose, a cominciare da… -