Terzo Valico | avanzamento degli scavi giunto al 75%

(Di giovedì 2 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Nel cantiere del Progetto Unicodei Giovi – Nodo di Genova si scava giorno e notte. La prossima tappa sarà per il 4 dicembre (giorno di Santa Barbara, patrona tra gli altri anche dei minatori) con il breaktrough della canna GN14C lungo il binario pari della galleria Polcevera – Fegino.E così, nel cantiere della infrastruttura più grande del paese si arriva a unpari a circa il 75% puntando senza sosta all’obiettivo finale: potenziare i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa.Una volta completata l’opera, la distanza tra Genova e Milano, ad esempio, sarà coperta in meno di un’ora e il capoluogo ligure sarà collegato con Venezia in poco più di tre ore e con il Nord ...

Genova - Raggiunto un nuovo traguardo nella realizzazione del Progetto Unicodei Giovi - Nodo di Genova, a soli 6 mesi dal primo obiettivo nella Galleria di, che con i suoi 27 chilometri sarà la più lunga d'Italia. Sono infatti in corso le attività di ...Ildei Giovi verso il raggiungimento del 75% degli scavi in galleria. A soli 6 mesi dal primo breakthrough nella Galleria di, che con i suoi 27 chilometri sarà la più lunga d'Italia, ...Il Progetto Unico del Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova raggiunge il 75% circa degli scavi in galleria, mettendo di fatto in collegamento oltre 22 chilometri di scavo sotterraneo nella tratta ligu ...GENOVA (ITALPRESS) – Nel cantiere del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova si scava giorno e notte. La prossima tappa sarà per il 4 dicembre (giorno di Santa Barbara, patrona tra gli ...