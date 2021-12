Per la Fondazione Cariplo alla ripartenza serve più cultura, perché è “creazione di senso” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dei bandi attivati (la prima edizione ha coinvolto 60 organizzazioni e 43 mila persone) si chiama “Sottocasa” e fa parte di un progetto più ampio che si chiama invece “Lacittàintorno”, attivo dal 2017 con un investimento di 10 milioni di euro: dedicato a riattivare spazi inutilizzati nei quartieri di Milano e ri-affidarli a progetti di comunità, ad associazioni, a cooperative che fanno lavoro culturale: dal teatro alle biblioteche. Nomi suggestivi che parlano di idee, ma non è marketing. E’ innanzitutto un modo di pensare e lavorare, di intervenire dentro a un contesto fisico fatto di persone, di vita, di storie. In questo caso: quell’ampia articolazione “che fa” un territorio e che si chiama cultura. Sostenere la cultura è una cosa giustissima, tanto più in un paese creativo come il nostro, ma in cui il settore è alquanto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Uno dei bandi attivati (la prima edizione ha coinvolto 60 organizzazioni e 43 mila persone) si chiama “Sottocasa” e fa parte di un progetto più ampio che si chiama invece “Lacittàintorno”, attivo dal 2017 con un investimento di 10 milioni di euro: dedicato a riattivare spazi inutilizzati nei quartieri di Milano e ri-affidarli a progetti di comunità, ad associazioni, a cooperative che fanno lavorole: dal teatro alle biblioteche. Nomi suggestivi che parlano di idee, ma non è marketing. E’ innanzitutto un modo di pensare e lavorare, di intervenire dentro a un contesto fisico fatto di persone, di vita, di storie. In questo caso: quell’ampia articolazione “che fa” un territorio e che si chiama. Sostenere laè una cosa giustissima, tanto più in un paese creativo come il nostro, ma in cui il settore è alquanto ...

Advertising

chetempochefa : 'Dopo l'esperienza di Scena Unita ho aperto una mia fondazione. Sulla scia del disco, l'obiettivo è quella di racco… - fattoquotidiano : LE MOSSE DELL’AVVOCATO | In un appunto agli atti l’ex n. 1 della Fondazione dava indicazioni a Lotti per i contenzi… - OfficialASRoma : 1??5??2??2 | #SaveTheTactic Il 50% dell’incasso di #RomaZorya sarà devoluto a #RomaCares per continuare a realizzare… - SilvanaSaladin1 : RT @FilcaVeneto: Oggi siamo al seminario di Fondazione Edilscuola e Esev-Cpt di Verona per la #sicurezzasullavoro nei cantieri stradali e… - informazionecs : FOLLADOR PROSECCO E FONDAZIONE VIALLI E MAURO INSIEME PER SOSTENERE LA RICERCA SUL CANCRO E SULLA SLA -