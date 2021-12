Vaccinazioni | è operativo il nuovo hub al San Raffaele di Segrate

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dopo il polo di Novegro, chiuso ad agosto, il Gruppo San Donato torna a gestire uncentro vaccinale per dare “respiro” all’area del Sud-Est Milano, dove l’hub di Vizzolo, unico della zona, era entrato in affanno

Omicron, sottolinea Mathai Mammen, Global Head di Janssen Research & Development, J&J, 'evidenzia l'importanza di sorveglianza continua, test eper prevenire i ricoveri e i decessi da ...Sono diversi i Paesi Ue che si stanno muovendo verso un giro di vite sulle norme sullecon sanzioni per chi rifiuta. Austria In Austria, dove da febbraio del 2022 entrerà in vigore l'...Dopo il polo di Novegro, chiuso ad agosto, il Gruppo San Donato torna a gestire un nuovo centro vaccinale per dare “respiro” all’area del Sud-Est Milano, dove l’hub di Vizzolo, unico della zona, era e ..."Da quando c'è lui e ha fatto la sua campagna di vaccinazioni l'immagine dell'Italia è completamente cambiata -ha spiegato la presidente del gruppo Autonomie del Senato-. In Germania scrivono del ...