“Quando mia madre l’ha saputo è crollata”. Lulù Selassié in lacrime al GF Vip (Di martedì 19 ottobre 2021) Momento estremamente difficile per Lulù Selassié nella diretta del GF Vip 6 di lunedì 18 ottobre. Per la prima volta da Quando è entrata nel reality show di Alfonso Signorini si è soffermata su un episodio, che l’ha turbata diversi anni fa. Ha dovuto fare i conti con situazioni più che spiacevoli e fondamentale si è rivelato il supporto della sua famiglia. Le sorelle e la mamma le sono state al suo fianco e sono riuscite ad aiutarla, dopo aver vissuto periodi molto complicati e molto dolorosi. Quando ha raccontato l’episodio c’è stato un atteggiamento di Manuel Bortuzzo che non è piaciuto a nessuno. Molti dei gieffini si sono avvicinati subito alle tre sorelle e in particolare a Lucrezia per dare loro tutto l’affetto. “Manuel che usa il bicchiere d’acqua per bagnarsi gli occhi e far vedere che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Momento estremamente difficile pernella diretta del GF Vip 6 di lunedì 18 ottobre. Per la prima volta daè entrata nel reality show di Alfonso Signorini si è soffermata su un episodio, cheturbata diversi anni fa. Ha dovuto fare i conti con situazioni più che spiacevoli e fondamentale si è rivelato il supporto della sua famiglia. Le sorelle e la mamma le sono state al suo fianco e sono riuscite ad aiutarla, dopo aver vissuto periodi molto complicati e molto dolorosi.ha raccontato l’episodio c’è stato un atteggiamento di Manuel Bortuzzo che non è piaciuto a nessuno. Molti dei gieffini si sono avvicinati subito alle tre sorelle e in particolare a Lucrezia per dare loro tutto l’affetto. “Manuel che usa il bicchiere d’acqua per bagnarsi gli occhi e far vedere che ha ...

