Questo è il razzista che ha insultato Dumfries durante Lazio-Inter: la scena in diretta tv esplode sui social – Il video (Di domenica 17 ottobre 2021) Se c'è un posto dove non mancano le telecamere, Questo è proprio uno stadio di serie A. Ma evidentemente non deve esserci arrivato l'uomo che nel corso di Lazio-Inter ha preso di mira l'Interista Denzel Dumfries. durante la partita le telecamere di Dazn hanno beccato lo pseudotifoso mentre insultava l'olandese facendogli il verso della scimmia. Una scena che è rapidamente rimbalzata su tantissimi profili social e che ora difficilmente potrà passare inosservata per il giudice sportivo, come poi sottolineano in diversi su Twitter taggando l'account della Lega Calcio: «Che dite, lo troviamo Questo razzista?». Leggi anche: Stretta contro i cori razzisti nel calcio, i club di serie A vogliono bandire i colpevoli da ...

Eurosport_IT : Questo non ci piace. #SerieA | #LazioInter | #Lazio | #Inter | #Dumfries - evphriast : questo è ok e fa ridere ma chissà come avrebbe reagito il twitter se al posto dello slur misogino ce ne fosse stato… - piergiorgio1968 : @AleMiglioz Dopo cotanto anti 'fassismo' di ieri a #PiazzaSanGiovanni, anche se ora - finalmente - il buon #Landini… - mb021049 : RT @Marco_dreams: Una persona normale avrebbe solo detto “Perché a scavare a Rigopiano non c’era la Protezione Civile? Un razzista invece… - ste_g21 : RT @Eurosport_IT: Questo non ci piace. #SerieA | #LazioInter | #Lazio | #Inter | #Dumfries -