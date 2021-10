"Guardate il naso di Morgan". Dagospia, bomba atomica: durante "Ballando", questa foto. Clamoroso sospetto | Guarda (Di domenica 17 ottobre 2021) A Ballando con le Stelle, quest'anno c'è anche Morgan. Già, tra i ballerini di Milly Carlucci anche il vulcanico cantante, già tra i protagonisti assoluti nella prima puntata della stagione, in onda ieri sera, sabato 16 ottobre, su Rai 1. E con lui, è subito show. Già, perché si ritrova di fronte Selvaggia Lucarelli, con cui ebbe un flirt molti anni fa. E tra i due è subito un diluvio di frecciatine, con lui che la bolla come "cattiva" e lei che gli dà, nei fatti, dell'egomaniaco. Poi la battutaccia: "Spero di non mettere nessuna incinta", dice Morgan riferendosi ai suoi "precedenti" in altri talent. Attimi di gelo in studio. E su Morgan, su Marco Castoldi, ecco che anche Dagospia punta il suo mirino. E come al solito, il sito di Roberto D'Agostino lancia una clamorosa, maliziosissima, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Acon le Stelle, quest'anno c'è anche. Già, tra i ballerini di Milly Carlucci anche il vulcanico cantante, già tra i protagonisti assoluti nella prima puntata della stagione, in onda ieri sera, sabato 16 ottobre, su Rai 1. E con lui, è subito show. Già, perché si ritrova di fronte Selvaggia Lucarelli, con cui ebbe un flirt molti anni fa. E tra i due è subito un diluvio di frecciatine, con lui che la bolla come "cattiva" e lei che gli dà, nei fatti, dell'egomaniaco. Poi la battutaccia: "Spero di non mettere nessuna incinta", diceriferendosi ai suoi "precedenti" in altri talent. Attimi di gelo in studio. E su, su Marco Castoldi, ecco che anchepunta il suo mirino. E come al solito, il sito di Roberto D'Agostino lancia una clamorosa, maliziosissima, ...

