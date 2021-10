Covid oggi Campania, 340 contagi e un morto. A Napoli 235 nuovi casi (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 340 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 ottobre in Campania secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.124 tamponi. I ricoverati sono 173, mentre le terapie intensive occupate sono 15. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Napoli a 235, Caserta a 60 e Salerno a 32. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Sono 340 ida Coronavirus16 ottobre insecondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.124 tamponi. I ricoverati sono 173, mentre le terapie intensive occupate sono 15. Tra le province con il maggior numero dia 235, Caserta a 60 e Salerno a 32. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

