Alla scoperta del nuovo bomber italiano | l’ex tecnico | “Non me l’aspettavo”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lorenzo Lucca sta bruciando le tappe. SerieANews.com ha voluto scoprire di più su di lui, intervistando il suo ex allenatore Marco Sesia. Le prestazioni di Immobile in Nazionale non hanno convinto tutti e molti si chiedono chi sarà il futuro attaccante dell‘Italia. Nelle ultime settimane si fa sempre più largo il nome del giovane, classe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

juventusfc : Focus ??Alla scoperta dei numeri sull' @OfficialASRoma ?? - RaiNews : 'E' una bellissima notizia, innanzitutto perché il ritrovamento è dovuto alla ripresa in questo luogo, dopo quasi u… - Nazione_Pisa : 'Alla scoperta di Pisa' Guida a misura di bimbo - istalbertomagno : RT @ItalytoHolySee: ??4ª #GiornatadelleCatacombe: un progetto della Pontificia Commissione di Archeologia alla scoperta del mondo dei simbol… - CMezzanego : RT @ComunediGenova: È stato siglato martedì 12, giornata dedicata alla figura di #CristoforoColombo e alla scoperta dell'#America, un ??????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla scoperta

PisaToday

Come aveva intuito Montini, ladi Dio Padre ridànostra esistenza il suo punto di partenza e di arrivo, la sua sicurezza di cammino. Parlare di Dio Padre, annunciarlo, svelarlo ci porta ...... "i suoi nuovi quartetti sono proprio speziati in maniera eccessiva", le Cronache rappresentano un eccezionale viaggio lungo l'arco biografico di Mozart,di come egli e la sua musica ...È stata una serata all’insegna della riscoperta di tre prodotti locali dell’arte bianca, quella che si è svolta mercoledì sera alla Rocca a Cento. Un appuntamento che ha visto unirsi la maestria del p ...’Una sana follia. Alla scoperta del territorio attraverso i suoi bizzarri personaggi’ è il titolo della XVIII Giornata nazionale del trekking urbano. Torna l’appuntamento annuale per riscoprire a pass ...