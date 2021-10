Pensioni e taglio tasse nella manovra da 23 miliardi. Si cercano fondi per rafforzare assegno unico per i figli (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Il governo non segue il calendario elettorale», come sottolineato più volte da Mario Draghi, ma se si tratta di un paio di giorni non si vede perché non attendere. E... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Il governo non segue il calendario elettorale», come sottolineato più volte da Mario Draghi, ma se si tratta di un paio di giorni non si vede perché non attendere. E...

Advertising

StefaniaFalone : Pensioni e taglio tasse nella manovra da 23 miliardi. Si cercano fondi per rafforzare assegno unico per i figli… - CimmeroIl : Il 'vile affarista' #Draghi sa perfettamente cosa sta facendo. Sta completando l'opera di distruzione del Paese che… - RassegnaZampa : Pensioni e taglio tasse nella #manovra da 23 miliardi. Si cercano fondi per rafforzare assegno unico per i figli - Claudio16041404 : @Comunardo Peggio del Conte 2 non credo Semmai spinto da Mattarella e dal costante panegirico della stampa Draghi… - ciclista1231 : @Drittorovescio_ Peraltro ricordiamo il Drago quando fece la lettera al governo Berlusconi per la riforma delle pen… -