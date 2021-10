Deportivo Alavés vs Real Betis: ecco cosa sapere sul match (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo tre vittorie consecutive contro il Real Betis in campionato tra il 2006 e il 2017, l’Alavés ha vinto solo una delle ultime otto partite contro i biancoverdi nella competizione (3 pareggi e 4 sconfitte). L’ultima vittoria risale al 2-1 firmato luglio 2020. L’Alavés ha ancora aperta la più lunga striscia senza vittorie in casa contro il Betis nella massima serie (2 pareggi e 2 sconfitte). L’ultima gara vittoriosa risale al dicembre 2016 (1-0) grazie alla rete segnata da Deyverson. Il Real Betis ha vinto solo una volta nelle ultime 13 trasferte contro squadre basche in Liga (5 pareggi e 7 sconfitte), proprio contro l’Alavés nel settembre 2020 (0-1). In quell’occasione la squadra biancoverde era guidata da Manuel Pellegrini, all’esordio sulla panchina ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo tre vittorie consecutive contro ilin campionato tra il 2006 e il 2017, l’ha vinto solo una delle ultime otto partite contro i biancoverdi nella competizione (3 pareggi e 4 sconfitte). L’ultima vittoria risale al 2-1 firmato luglio 2020. L’ha ancora aperta la più lunga striscia senza vittorie in casa contro ilnella massima serie (2 pareggi e 2 sconfitte). L’ultima gara vittoriosa risale al dicembre 2016 (1-0) grazie alla rete segnata da Deyverson. Ilha vinto solo una volta nelle ultime 13 trasferte contro squadre basche in Liga (5 pareggi e 7 sconfitte), proprio contro l’nel settembre 2020 (0-1). In quell’occasione la squadra biancoverde era guidata da Manuel Pellegrini, all’esordio sulla panchina ...

