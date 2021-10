X Factor 2021 | i bootcamp di Mika e Manuel Agnelli | le pagelle della quarta puntata

Leggi su amica

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella primadeidi Xhanno scelto i loro 5 concorrenti da portare agli homevisit. Quest’anno, come vi abbiamo spiegato qui, non ci sono più le categorie. L’unica regola è che ogni squadra deve avere almeno una band e almeno un solista. Quindi è stata la produzione ad assegnare a ogni giudice 12 di quelli che hanno passato le audizioni tra cui scegliere. La linea guida generale, quindi, è già stata data. Perché, e non bisogna mai dimenticarlo, quello che si sta facendo è una trasmissione televisiva. Ecco cosa è successo durante ladi X: idi...