Ranking ATP 27 settembre 2021 | nessuna novità di rilievo Djokovic rimane in testa Berrettini numero 7

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 settembre 2021) Si è conclusa una settimana che ha avuto come manifestazione principale, per quanto concerne il tennis, la Laver Cup che ha visto impegnati gli atleti più forti del mondo. D’altro canto, però, vista la natura della manifestazione stessa non ci sono stati particolari cambi nella zona alta delATP. Top 10 ATP (al 27.09.)1 Novak(Serbia) 12133 2 Daniil Medvedev (Russia) 10575 3 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8350 4 Alexander Zverev (Germania) 7760 5 Andrey Rublev (Russia) 6130 6 Rafael Nadal (Spagna) 58157 Matteo(Italia) 5173 8 Dominic Thiem (Austria) 4995 9 Roger Federer (Svizzera) 3765 10 Casper Ruud (Norvegia) 3440 Si confermano in nove gli italiani nella top-100. Il migliore è Matteoche resta in settima posizione. Immutata anche la ...