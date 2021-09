Saman Abbas: Le Nuove Indicazioni Di Una Lettera Anonima! (Di martedì 21 settembre 2021) Saman Abbas: una Lettera anonima ricevuta da Il Resto del Carlino invita gli inquirenti a cercare la giovane pakistana in un fiume nei pressi di Novellara. Ecco di cosa si tratta esattamente… Continua a tenere con il fiato sospeso il caso di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. Le ricerche del corpo sembravano aver ritrovato di nuovo vigore dopo il rinvenimento di alcuni indumenti. Una Lettera anonima, però, cambia di nuovo la situazione. Saman Abbas: la Lettera anonima invita a cercarla nel fiume! La giovane Saman Abbas, che è stata probabilmente assassinata per aver rifiutato il matrimonio combinato con un ragazzo pakistano, non è stata ancora ritrovata. ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 21 settembre 2021): unaanonima ricevuta da Il Resto del Carlino invita gli inquirenti a cercare la giovane pakistana in un fiume nei pressi di Novellara. Ecco di cosa si tratta esattamente… Continua a tenere con il fiato sospeso il caso di, la ragazza di 18 anni scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. Le ricerche del corpo sembravano aver ritrovato di nuovo vigore dopo il rinvenimento di alcuni indumenti. Unaanonima, però, cambia di nuovo la situazione.: laanonima invita a cercarla nel fiume! La giovane, che è stata probabilmente assassinata per aver rifiutato il matrimonio combinato con un ragazzo pakistano, non è stata ancora ritrovata. ...

