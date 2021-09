Green Pass, Mattarella firma il decreto (Di martedì 21 settembre 2021) Il decreto, varato dal Consiglio dei ministri di giovedì scorso, può ora andare in Gazzetta Ufficiale per l' entrata in vigore. Leggi su servizitelevideo.rai (Di martedì 21 settembre 2021) Il, varato dal Consiglio dei ministri di giovedì scorso, può ora andare in Gazzetta Ufficiale per l' entrata in vigore.

Advertising

borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - VittorioSgarbi : Da vaccinato non mi sento affatto minacciato da uno che non l’ha fatto: è un problema suo. Se non c’è un obbligo di… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - MarsAmbra : RT @QRepubblica: 'Il green pass che è stato venduto come il lascia passare della libertà si è dimostrato come l'antitesi della libertà. Il… - 76Pier : RT @Adnkronos: #GreenpassObbligatorio, Paolo Brosio contro: 'Anticostituzionale, firmerò per abolirlo'. -