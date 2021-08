Alle Olimpiadi è il giorno di Teo Caporaso: il comune di Cautano incita il sannita (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – E’ il giorno di Teodorico Caporaso. Il sannita sarà in gara questa sera Alle 22:30 (in Giappone saranno le 5:30 del mattino) nella 50 chilometri di marcia. Per Teo si tratta della seconda partecipazione consecutiva dopo i giochi di Rio de Janero del 2016, quando fu squalificato intorno al trentesimo chilometro. Questa sera, per l’ingegnere sannita che fa parte dell’Aeronautica Militare, sarà l’occasione del riscatto e al suo fianco avrà la comunità di Cautano, come si evince dal post pubblicato sulla pagina del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – E’ ildi Teodorico. Ilsarà in gara questa sera22:30 (in Giappone saranno le 5:30 del mattino) nella 50 chilometri di marcia. Per Teo si tratta della seconda partecipazione consecutiva dopo i giochi di Rio de Janero del 2016, quando fu squalificato intorno al trentesimo chilometro. Questa sera, per l’ingegnereche fa parte dell’Aeronautica Militare, sarà l’occasione del riscatto e al suo fianco avrà la comunità di, come si evince dal post pubblicato sulla pagina del ...

Advertising

Eurosport_IT : VIVIANA BOTTARO NELLA LEGGENDA! ???????? All'esordio del karate alle Olimpiadi la nostra Azzurra sale sul terzo gradin… - Eurosport_IT : Un'esibizione da guardare e ammirare quella di Viviana Bottaro ?????? Non poteva esserci esordio migliore per il kara… - matteosalvinimi : CAMPIONI OLIMPICI!!! Il quartetto del ciclismo su pista trionfa alle Olimpiadi di #Tokyo2020: battuta in finale la… - ilaria_nofasci : RT @MarcoEhlardo: Ma è così indispensabile farci sapere che religione professa un atleta vincitore dell'oro alle Olimpiadi, come stanno fac… - itsmc17 : RT @yleniaindenial1: italiani durante il lockdown: adesso sono diventati tutti runner per partecipare alle olimpiadi. italiani alle olimpia… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle Olimpiadi Tokyo: la finale maschile sarà Russia - Francia La finale andrà in scena sabato 7 agosto alle 14.15 ...

Viviana Bottaro, foto della karateka bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Viviana Bottaro è la prima medaglia olimpica italiana nel Karate . Ha vinto il bronzo nella categoria kata femminile alle olimpiadi di Tokyo. Nella finale per il bronzo della specialità che simula le movenze di un combattimento , Bottaro ha ricevuto un punteggio di 26.48 contro il 25.40 della statunitense Sakura ...

Italia alle Olimpiadi, i risultati degli azzurri Sky Sport L’INTELLIGENCE DI SUA MAESTÀ CONTRO LA SCOZIA Preoccupati dalla possibile secessione, gli 007 minacciano di isolare il territorio scozzese mentre screditano l’Snp e i suoi leader. Il caso degli indipendentisti manipolati e le manovre di russi e c ...

Tokyo 2020, il bronzo di Bottaro regala col karate la medaglia numero 25 DALL’INVIATO A TOKYO: La medaglia numero 35, la quinta di giornata, porta la firma di Viviana Bottaro nel karate kata. Nella finale per il terzo posto, la 33enne atleta genovese ha superato l’american ...

La finale andrà in scena sabato 7 agosto14.15 ...Viviana Bottaro è la prima medaglia olimpica italiana nel Karate . Ha vinto il bronzo nella categoria kata femminiledi Tokyo. Nella finale per il bronzo della specialità che simula le movenze di un combattimento , Bottaro ha ricevuto un punteggio di 26.48 contro il 25.40 della statunitense Sakura ...Preoccupati dalla possibile secessione, gli 007 minacciano di isolare il territorio scozzese mentre screditano l’Snp e i suoi leader. Il caso degli indipendentisti manipolati e le manovre di russi e c ...DALL’INVIATO A TOKYO: La medaglia numero 35, la quinta di giornata, porta la firma di Viviana Bottaro nel karate kata. Nella finale per il terzo posto, la 33enne atleta genovese ha superato l’american ...