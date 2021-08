Verso la Premier League, Chelsea e Tottenham non vanno oltre il 2-2 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Chelsea e Tottenham non vanno oltre il 2-2 in un’amichevole che sa di Premier League. Bene Gollini che, dopo un miracolo sul colpo di testa di Marcos Alonso, non ha potuto far nulla al 16? su un gran sinistro di Ziyech dopo un pallone recuperato a centrocampo dal solito Kantè. L’ex Ajax al 4? della ripresa firma il 2-0 su assist di Alonso, mentre Gollini evita il tracollo degli Spurs salvando su Werner. Al 56? Lucas Moura rimette in corsa i suoi e ci pensa poi Bergwijn, servito da Son, a completare la rimonta. Bene il Leicester che batte il Villarreal per 3-2: Soyuncu di testa sblocca il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021)nonil 2-2 in un’amichevole che sa di. Bene Gollini che, dopo un miracolo sul colpo di testa di Marcos Alonso, non ha potuto far nulla al 16? su un gran sinistro di Ziyech dopo un pallone recuperato a centrocampo dal solito Kantè. L’ex Ajax al 4? della ripresa firma il 2-0 su assist di Alonso, mentre Gollini evita il tracollo degli Spurs salvando su Werner. Al 56? Lucas Moura rimette in corsa i suoi e ci pensa poi Bergwijn, servito da Son, a completare la rimonta. Bene il Leicester che batte il Villarreal per 3-2: Soyuncu di testa sblocca il ...

