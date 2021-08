Coronavirus: in Cina 96 casi nelle ultime 24 ore, mai così tanti da gennaio (Di mercoledì 4 agosto 2021) La variante Delta ha spaventato anche Wuhan: le autorità hanno ordinato il tampone per tutti gli undici milioni di abitanti e imposto i primi lockdown dalla fine dell'isolamento della città ad aprile 2020 Leggi su rainews (Di mercoledì 4 agosto 2021) La variante Delta ha spaventato anche Wuhan: le autorità hanno ordinato il tampone per tutti gli undici milioni di abie imposto i primi lockdown dalla fine dell'isolamento della città ad aprile 2020

Advertising

NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Coronavirus, Bassetti sul nuovo focolaio a Wuhan: “Cina tra i Paesi che hanno vaccinato meno” - RaiNews : La variante Delta ha spaventato anche Wuhan: le autorità hanno ordinato il tampone per tutti gli undici milioni di… - generacomplotti : #fakeNews La Befana ha fatto un video che dimostra che il #Coronavirus non è stato ideato dalla Cina per riscoprire… - giantico : RT @gabrillasarti2: ?? Coronavirus, inchiesta epidemia colposa: Ranieri Guerra ai magistrati fa il nome di Massimo D'Alema - tiber_h : RT @gabrillasarti2: ?? Coronavirus, inchiesta epidemia colposa: Ranieri Guerra ai magistrati fa il nome di Massimo D'Alema -