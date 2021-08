Basta migranti, va evitato il collasso del Paese (Di mercoledì 4 agosto 2021) – È ora di finirla e di pronunciare stentoreamente la parola Basta! Usciamo dall’ipocrisia e cominciamo a dire per davvero le cose che tutti pensiamo. Dei migranti ne abbiamo le tasche piene e non ce ne importa più un tubo. Vadano dove vogliono, ma la smettano di puntare all’Italia quale meta preferita. Ce ne “strafrega” ancora di meno delle Ong (Organizzazioni non governative) e dei loro fasulli scopi umanitari. Non abbocchiamo più alle stolide rappresentazioni dei ricorrenti piagnoni che ancora continuano a sostenere la farisaica necessità di dover salvare in mare i migranti. I quali – ne siamo completamente convinti – non fuggono da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021) – È ora di finirla e di pronunciare stentoreamente la parola! Usciamo dall’ipocrisia e cominciamo a dire per davvero le cose che tutti pensiamo. Deine abbiamo le tasche piene e non ce ne importa più un tubo. Vadano dove vogliono, ma la smettano di puntare all’Italia quale meta preferita. Ce ne “strafrega” ancora di meno delle Ong (Organizzazioni non governative) e dei loro fasulli scopi umanitari. Non abbocchiamo più alle stolide rappresentazioni dei ricorrenti piagnoni che ancora continuano a sostenere la farisaica necessità di dover salvare in mare i. I quali – ne siamo completamente convinti – non fuggono da ...

Advertising

kumbiaerumba : RT @Antonie62537279: @fratotolo2 @giandomenic45 Mentre in Italia i poveri aumentano,gli italiani debbono mantenere i #migranti... di cui sp… - EsimioF : Basta irregolari, mandiamoli via, sfruttano le spiagge a spese nostre sciò sciò. Eh no, non si parla di migranti qu… - GiovannaCampi6 : RT @Antonie62537279: @fratotolo2 @giandomenic45 Mentre in Italia i poveri aumentano,gli italiani debbono mantenere i #migranti... di cui sp… - Antonie62537279 : @fratotolo2 @giandomenic45 Mentre in Italia i poveri aumentano,gli italiani debbono mantenere i #migranti... di cui… - Riki_BlackByte : @LegaSalvini La bacchetta magica della Lega: gli immigrati. Come partito possono rubare, uccidere, fare danni oppur… -