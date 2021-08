Champions League, De Zerbi vince in rimonta all'esordio: 2 - 1 al Genk (Di martedì 3 agosto 2021) esordio vincente di Roberto De Zerbi in Champions League: lo Shakhtar ha vinto in rimonta in casa del Genk per 2 - 1 l'andata del terzo turno preliminare. Dopo aver subito il gol del gigante Onuachu (... Leggi su gazzetta (Di martedì 3 agosto 2021)nte di Roberto Dein: lo Shakhtar ha vinto inin casa delper 2 - 1 l'andata del terzo turno preliminare. Dopo aver subito il gol del gigante Onuachu (...

tvdellosport : ??La Champions League su #Sportitalia ?? Alle 20:00 segui in esclusiva su Sportitalia la partita tra #Genk e… - Gazzetta_it : De Zerbi vince in rimonta all'esordio: 2-1 al Genk #ChampionsLeague - Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: De Zerbi vince in rimonta all'esordio: 2-1 al Genk #ChampionsLeague - GiulyADP : RT @staskova_andrea: Domani la partita contrò il Montpellier!! ?? -15 alla champions league ! ?????????? . . . #juventus #juventuswomen #finoall… - ImpieriFilippo : RT @calciomercatoit: ?? Vittoria all’esordio in Champions League per De Zerbi ?? Avrebbe meritato la panchina di una big italiana? https://… -

Sorteggio spareggi UEFA Champions League | UEFA Champions League UEFA.com Champions, insulti razzisti a giocatore del Monaco: gara interrotta Insulti razzisti a un giocatore dei francesi del Monaco nel corso del terzo turno preliminare di Champions League giocato a Praga contro lo Sparta e vinto dagli ospiti 2-0. Gli insulti erano indirizza ...

