I ripescaggi di Serie B e Serie C: la situazione in vista della sentenza del Tar (Di sabato 31 luglio 2021) E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda alcuni club di Serie B e Serie C, è rimasto soltanto l’ultimo grado (il Tar) per evitare l’esclusione dai campionati. La condizione più delicata è sicuramente quella del Chievo, si tratta di un club storico e protagonista ad altissimi livelli in Serie A, adesso è ad un passo dal baratro. Solo pochi giorni e poi l’elenco delle partecipanti ai campionati sarà ufficiale. Lunedì 2 agosto andrà in scena l’udienza del Tar sul ricorso del Chievo, già in serata è prevista la sentenza. Il club è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 luglio 2021) E’ unadelicatissima per quanto riguarda alcuni club diB eC, è rimasto soltanto l’ultimo grado (il Tar) per evitare l’esclusione dai campionati. La condizione più delicata è sicuramente quella del Chievo, si tratta di un club storico e protagonista ad altissimi livelli inA, adesso è ad un passo dal baratro. Solo pochi giorni e poi l’elenco delle partecipanti ai campionati sarà ufficiale. Lunedì 2 agosto andrà in scena l’udienza del Tar sul ricorso del Chievo, già in serata è prela. Il club è ...

Ultime Notizie dalla rete : ripescaggi Serie Ripescaggi, il Ventimiglia Calcio potrebbe tornare in Eccellenza ... che potrebbe tornare in Eccellenza grazie ai ripescaggi . Sono stati ufficializzati i verdetti ... mentre il Ventimiglia (secondo in graduatoria, 208 punti) dovrà aspettare l'eventuale ritorno in serie ...

Tokyo, Osakue: record eguagliato e finale Purtroppo il tempo realizzato dalla triestina non basta per accedere nemmeno con i ripescaggi: l'... con ogni probabilità, del lungo periodo di assenza dalle competizioni per la sfortunata serie di ...

Pistoiese, in salita la corsa per il ripescaggio: la situazione nel dettaglio PistoiaSport I ripescaggi di Serie B e Serie C: la situazione in vista della sentenza del Tar E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda alcuni club di Serie B e Serie C, è rimasto soltanto l’ultimo grado (il Tar) per evitare l’esclusione dai campionati. La condizione più delicata è s ...

Bari, accordo trovato con la Lucchese per la cessione di Corsinelli Non solo il rinnovo fino al 2023 di Manuel Scavone, ufficializzato oggi. Il Bari si sta muovendo molto anche in uscita, per rendere più omogenea la rosa a disposizione di mister ...

