Start up innovative anche senza notaio (Di giovedì 29 luglio 2021) 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e ... Leggi su italiaoggi (Di giovedì 29 luglio 2021) 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e ...

Ultime Notizie dalla rete : Start innovative Start up innovative anche senza notaio Sono validi ed efficaci gli atti costitutivi e gli statuti di start - up innovative costituite fino ad oggi con modalità telematiche senza l'intervento di un notaio. Lo prevede l'articolo 39 septies inserito nel testo di conversione del dl 77/2021 (decreto ...

