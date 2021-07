Riccardo Guarnieri, notte romantica con la nuova fiamma (identica a Ida) (Di giovedì 22 luglio 2021) Riccardo Guarnieri si sarebbe fidanzato. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, diventato famoso per via delle sue storie d’amore (entrambe finite male) con Ida Platano e Roberta Di Padua, avrebbe una nuova compagna. A ufficizzarlo non è stato lui, bensì lei, che spesso si è mostrata con il quarantenne tarantino nelle sue storie Instagram. E di recente i due hanno trascorso una romantica nottata in spiaggia insieme. Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: serata romantica con Laura La donna in questione, quella che a quanto pare ha fatto capitolare ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 luglio 2021)si sarebbe fidanzato. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, diventato famoso per via delle sue storie d’amore (entrambe finite male) con Ida Platano e Roberta Di Padua, avrebbe unacompagna. A ufficizzarlo non è stato lui, bensì lei, che spesso si è mostrata con il quarantenne tarantino nelle sue storie Instagram. E di recente i due hanno trascorso unanottata in spiaggia insieme. Uomini e Donne,: seratacon Laura La donna in questione, quella che a quanto pare ha fatto capitolare ...

Advertising

vincycernic2 : Riccardo Guarnieri il sugar daddy per eccellenza - infoitcultura : Riccardo Guarnieri come non si era mai visto, il cavaliere in versione sexy: eccolo dopo Uomini e Donne - infoitcultura : Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri mostra il fisico - ReTwitStorm_ita : #Riccardo #Guarnieri #Tutto #Muscoli e col #Fisico #Scolpito: la #Svolta sexy dopo UeD - CronacaSocial : UeD, Riccardo Guarnieri: un appuntamento romantico con la sua nuova fiamma. ?????? -