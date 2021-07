Tabellone Atp Newport 2021: Bublik guida il seeding, presente Lorenzi (Di domenica 18 luglio 2021) Il Tabellone completo dell’Atp 250 di Newport 2021, al via sull’erba statunitense. Torna quindi lo storico torneo, giunto alla 45esima edizione, dopo che l’edizione del 2020 venne cancellata a causa del Covid. L’unico italiano è Paolo Lorenzi, mentre a guidare il seeding sono Alexander Bublik, Sam Querrey, Yoshihito Nishioka e Vasek Pospisil: i quattro, grazie al bye, entreranno in gioco direttamente nel secondo turno. Ecco quindi il Tabellone del torneo che avrà luogo dal 12 al 18 luglio 2021. FINALE (8) Anderson b. Brooksby 7-6(8) ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Ilcompleto dell’Atp 250 di, al via sull’erba statunitense. Torna quindi lo storico torneo, giunto alla 45esima edizione, dopo che l’edizione del 2020 venne cancellata a causa del Covid. L’unico italiano è Paolo, mentre are ilsono Alexander, Sam Querrey, Yoshihito Nishioka e Vasek Pospisil: i quattro, grazie al bye, entreranno in gioco direttamente nel secondo turno. Ecco quindi ildel torneo che avrà luogo dal 12 al 18 luglio. FINALE (8) Anderson b. Brooksby 7-6(8) ...

