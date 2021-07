Fisciano | Sito di compostaggio | chiesto il processo

(Di domenica 18 luglio 2021)diil. Il sostituto procuratore, titolare del fascicolo investigativo, Roberto Lenza haal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, il rinvio a giudizio per: Vincenzo Sessa, sindaco di; i suoi assessori Anna D’Auria, Maria Grazia Farina, Antonio Pierri, Nicola Ruggiero e Giovanni Scafuri; il presidente dellaSviluppo, Andrea Pirone. Per il pm Lenza dovranno essere giudicati anche Pio Masucci e Giuseppe Vertullo, tecnici del Comune di, e di Alessandro Scovotto, anch’egli incaricato di ...

Rischio processo per 13 imputati (compreso il sindaco Sessa e i membri della sua giunta) nell'ambito della maxi-indagine – come riporta il sito web lacittadisalerno.it – sulla realizzazione dell'impianto di compostaggio a Fisciano. La richiesta arriva dal sostituto procuratore a Nocera Inferiore titolare dell'inchiesta.