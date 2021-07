Juve | lungo stop per il big | ora serve andare sul mercato

Advertising

forumJuventus : GdS: 'E' iniziata 7 stagione della Joya alla Juve. Allegri lo considera un patrimonio troppo prezioso per lasciarse… - infoitsport : 'Ronaldo via dalla Juve? Vantaggio a lungo termine! La Juve tornerà protagonista nel segno di Dybala' - Pasky973 : #Locatelli ha rifiutato l'Arsenal e vuole solo la #Juventus. Trattativa molto accesa. 40 milioni. Il #Sassuolo non… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? - Gdgblck : @GattaMario3 Infortunio lungo..se ne sono visti altri, mediaticamente gestito malissimo perché in questo caso semb… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve lungo

Juventus News 24

Pjanic è uno dei nomi a cui pensa la Juventus per il centrocampo. Il bosniaco sarebbe stato proposto dal Barcellona alla Roma Miralem Pjanic è stato auno dei nomi nel mirino dellaper rinforzare il centrocampo, sebbene alla fine la dirigenza bianconera sembrerebbe aver virato sul più giovane Locatelli. Secondo quanto riportato da Marca, ...Esiste un regista alla Pizarro nel Napoli? C'è Demme, che non avrà il corto e il, ma sa cucire bene il gioco e a me piace molto. Torreira? Sarebbe un grande acquisto per Spalletti.Stabia? ...Il centrocampista Arthur non potrà partecipare attivamente all’inizio di stagione della Juventus. Il brasiliano sarà costretto ad un lungo stop di almeno tre mesi, come indicato dal comunicato ufficia ...Pjanic è uno dei nomi sul taccuino della dirigenza della Juve per il centrocampo. Il bosniaco sarebbe stato proposto dal Barcellona alla Roma. Miralem Pjanic è stato a lungo uno dei nomi nel mirino ...