La Carrà e Maradona, più di un'amicizia? "Diego era finito in carcere per amore di Raffaella" (Di lunedì 5 luglio 2021) Per amore di Raffaella Carrà, è finito in galera. Nel passato tumultuoso di Diego Armando Maradona è successo anche questo: il Pibe de oro, scomparso lo scorso novembre, aveva solo 19 anni e cercò in ogni modo di vedere da vicino la grande showgirl italiana, all'epoca all'apice della fama anche in America latina, durante uno spettacolo a Buenos Aires. Nel giorno della morte della Raffa nazionale, a 78 anni, è la Gazzetta dello Sport a ricordare l'aneddoto, divertente e commovente. Il giovanissimo Diego, già star nascente in Sudamerica, tentò di superare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Perdi, èin galera. Nel passato tumultuoso diArmandoè successo anche questo: il Pibe de oro, scomparso lo scorso novembre, aveva solo 19 anni e cercò in ogni modo di vedere da vicino la grande showgirl italiana, all'epoca all'apice della fama anche in America latina, durante uno spettacolo a Buenos Aires. Nel giorno della morte della Raffa nazionale, a 78 anni, è la Gazzetta dello Sport a ricordare l'aneddoto, divertente e commovente. Il giovanissimo, già star nascente in Sudamerica, tentò di superare il ...

