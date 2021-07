(Di giovedì 1 luglio 2021) LaSarà la grande novità dei palinsesti di5 del. Ad undici anni di distanza il reality tornerà sugli schermi Mediaset, per la prima volta sull’ammiraglia. Lo ufficializza Piersilvio Berlusconi, rimarcando la bravura di essere arrivati prima di Netflix (che come DM anticipato ha acquisito i diritti): “Come sapete il format è stato acquisito da un grande player internazionale, ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri con sei edizioni”. Il reality sarà in onda con ogni probabilità nella primavera dele rientra nella strategia di Mediaset di presidiare il genere reality lungo tutta ...

falcions85 : Torna La Talpa. Quello che potrebbe essere un gustoso gioco investigativo magari condito di ironia (aggiornato al g… - senzasens0 : A SETTEMBRE TORNA LA TALPA SU CANALE5 E NOI SAPPIAMO BENISSIMO CHI DEBBA ESSERE CONTATTATA PER SALVARE UN'ALTRA STA… - hufflemuffin_ : LA TALPA TORNA SU MEDIASET FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA - fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: La Talpa torna su Canale 5 nel 2022 - Mattiabuonocore : La Talpa torna su Canale 5 nel 2022 -

