100 giorni di Governo Draghi, Patrizio Bianchi rimandato ma è più apprezzato dall'opposizione (Di lunedì 24 maggio 2021) Oltre il 50% degli italiani giudica positivamente l'attività del premier e del suo esecutivo, a cento giorni dal suo insediamento. Lo dice un sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24, che rivela come sanità ed economia siano le priorità per i mesi a venire. Speranza il ministro più apprezzato, tra i leader politici spicca Conte. Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi è ultimo come gradimento ma apprezzato da Fratelli d'Italia, partito di opposizione.

