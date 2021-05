Federer-Andujar oggi, ATP Ginevra: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 18 maggio 2021) La leggenda del tennis Roger Federer tornerà in campo oggi, alle 14.40, nell’ATP 250 di Ginevra. Il fuoriclasse elvetico, che è all’esordio stagionale, sfiderà lo spagnolo Pablo Andujar, uno specialista della terra battuta. Andujar, trentacinque anni, è un buon tennista e, attualmente, si trova alla posizione numero 61 del ranking. Federer, ad ogni modo, è chiaramente il favorito dell’incontro. Da Ginevra, peraltro, inizierà il percorso di avvicinamento di Roger Federer al Roland Garros. Il fuoriclasse elvetico, infatti, ha deciso di prendere parte allo Slam parigino per rifinire la condizione in vista di Wimbledon. Al momento, Federer dichiara di non sentirsi ancora in grado di competere con Nadal e Djokovic. Il match verrà trasmesso ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) La leggenda del tennis Rogertornerà in campo, alle 14.40, nell’ATP 250 di. Il fuoriclasse elvetico, che è all’esordio stagionale, sfiderà lo spagnolo Pablo, uno specialista della terra battuta., trentacinque anni, è un buon tennista e, attualmente, si trova alla posizione numero 61 del ranking., ad ogni modo, è chiaramente il favorito dell’incontro. Da, peraltro, inizierà il percorso di avvicinamento di Rogeral Roland Garros. Il fuoriclasse elvetico, infatti, ha deciso di prendere parte allo Slam parigino per rifinire la condizione in vista di Wimbledon. Al momento,dichiara di non sentirsi ancora in grado di competere con Nadal e Djokovic. Il match verrà trasmesso ...

