Eros Ramazzotti e il ricordo con Franco Battiato condiviso su Instagram

(Di martedì 18 maggio 2021) Molti artisti hanno reso omaggio asui loro profili social: anchelo ha fatto Stamattina l’Italia si è svegliata con la notizia della morte di. L’artista aveva 76 anni e da un paio di anni aveva deciso di ritornare a vivere in Sicilia, precisamente nell’abitazione di Milo, dove si è spento. Rapidamente la notizia ha fatto il giro del mondo e da subito sono arrivati i ricordi e gli omaggi dalla gente comune che lo amava e stimava e dagli artisti che lo hanno conosciuto o semplicemente apprezzano il talento e l’estro del Maestro. Una dedica scritta, un’interpretazione di una delle sue canzoni, un video di un momento trascorso insieme: tantissimi, indistintamente, hanno voluto commemorare il Genio...

Alla partita parteciperanno, tra gli altri,, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l'ex interista Maicon'. E' quanto scrive il deputato di Italia ...I post di cordoglio sono incessanti, Laura Pausini , Morgan ,, Vasco Rossi , Emma Marrone e tanti altri regalano il loro saluto all'artista. 'Per avere cura di qualcuno bisogna ...MILO - "Caro Franco, come faremo senza di te? Nessuno lo sa". È il messaggio scritto su un foglio di carta e rilanciato in una foto pubblicata sui social ...Genova - C’è chi ancora stenta a crederci, chi lo omaggia attraverso i versi delle sue canzoni più celebri, una su tutte “La Cura”, chi condivide il privilegio di averlo conosciuto, chi ancora ne rico ...