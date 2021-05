Giro a ruota libera – Il lembo fiabesco del Sannio premia un’altra fuga. Ewan, ritiro strategico? (Di sabato 15 maggio 2021) Ottavo spartito del Recovery Giro. Toccata e fuga: sia metaforica, sia a pedali. Scenografia: il lembo fiabesco del Sannio, con arrivo inedito a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, patria della Falanghina, luoghi dove bere e mangiar male è impossibile (suggerisco le squisite lagane coi ceci o la rara zuppa di cardone in brodo di cappone). Era ed è ancora territorio di transumanze animali ed umane, di misteri longobardi, di incantesimi e magie. Come le leggende sulle janare (le streghe contadine), le zucculare (le streghe zoppe) e le manolonghe (le streghe che vivono nei pozzi). Chissà, forse una di loro deve aver lanciato un maligno incantesimo contro Caleb Ewan, dato per disperso dopo una caduta in galleria al chilometro 35 della tappa. ritiro ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Ottavo spartito del Recovery. Toccata e: sia metaforica, sia a pedali. Scenografia: ildel, con arrivo inedito a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, patria della Falanghina, luoghi dove bere e mangiar male è impossibile (suggerisco le squisite lagane coi ceci o la rara zuppa di cardone in brodo di cappone). Era ed è ancora territorio di transumanze animali ed umane, di misteri longobardi, di incantesimi e magie. Come le leggende sulle janare (le streghe contadine), le zucculare (le streghe zoppe) e le manolonghe (le streghe che vivono nei pozzi). Chissà, forse una di loro deve aver lanciato un maligno incantesimo contro Caleb, dato per disperso dopo una caduta in galleria al chilometro 35 della tappa....

Advertising

FasolaRo : RT @RockstarGames: Fai un giro gratis alla ruota fortunata in #GTAOnline. Il primo premio della settimana è il Declasse Drift Yosemite, un… - Italia_Notizie : Giro a ruota libera – Il lembo fiabesco del Sannio premia un’altra fuga. Ewan, ritiro strategico? - ilfattoblog : Giro a ruota libera – Il lembo fiabesco del Sannio premia un’altra fuga. Ewan, ritiro strategico? - KathzNiel0112 : #Giro per Marco Saligari: eri tu che in una tappa della Vuelta mentre eri in fuga da solo bucasti la ruota posterio… - Rebekascreed : VUOI TENTARE LA (S)FORTUNA? ?? previo deposito iniziale, avrai diritto a un giro di ruota per vedere cosa potrai vin… -