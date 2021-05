Contro la cancel culture arriva il manuale di lotta dell’insolente Beigbeder (Di sabato 15 maggio 2021) Tenete alla larga dalle vostre librerie gli autori col ditino alzato che si sentono investiti di una missione purificatrice, igienizzante, redentorista, che deve elevare le coscienze. Diffidate da questi tediosi moralizzatori secondo cui l’unico obiettivo della letteratura è veicolare messaggi positivi e riparare gli squilibri della società. Non frequentate, vi supplico, gli autoproclamati salvatori dell’umanità, quelli che riempiono le librerie di operette di rieducazione morale e vogliono imporre la loro bontà per riportare i traviati sulla giusta via. Se volete sopravvivere, ricordatevi che “i migliori libri sono spesso salaci, ripugnanti, ricoperti di sputi, osceni, attingono da ciò che vi è di più voyeurista dentro di noi, espongono ciò che la società vorrebbe mascherare, rivelano il lato oscuro della nostra umanità, fabbricano il bello col perverso, esplorano i limiti, li ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Tenete alla larga dalle vostre librerie gli autori col ditino alzato che si sentono investiti di una missione purificatrice, igienizzante, redentorista, che deve elevare le coscienze. Diffidate da questi tediosi moralizzatori secondo cui l’unico obiettivo della letteratura è veicolare messaggi positivi e riparare gli squilibri della società. Non frequentate, vi supplico, gli autoproclamati salvatori dell’umanità, quelli che riempiono le librerie di operette di rieducazione morale e vogliono imporre la loro bontà per riportare i traviati sulla giusta via. Se volete sopravvivere, ricordatevi che “i migliori libri sono spesso salaci, ripugnanti, ricoperti di sputi, osceni, attingono da ciò che vi è di più voyeurista dentro di noi, espongono ciò che la società vorrebbe mascherare, rivelano il lato oscuro della nostra umanità, fabbricano il bello col perverso, esplorano i limiti, li ...

