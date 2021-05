Covid: Giani, 'In Toscana 529 nuovi casi, tasso positivi al 2,27%' (Di venerdì 14 maggio 2021) Firenze, 14 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 529 su 23.293 test di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Firenze, 14 mag. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 529 su 23.293 test di cui 11.444 tamponi molecolari e 11.849 test rapidi. Ildeiè 2,27% (6,7% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Advertising

Toscanaoggi : Vaccini #Covid19, #Giani: 'La #Toscana chiede le dosi di #AstraZeneca inutilizzate da altre Regioni' - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Eugenio Giani: “A settembre puntiamo ad aver vaccinato 2 milioni e mezzo di toscani”. In commissi… - infoitinterno : Vaccini Covid, Giani: entro 4 luglio copriamo tutti over 50 - infoitinterno : Giani: 'Oggi 651 nuovi casi di Covid in Toscana' - FirenzePost : Covid, Giani: 651 nuovi contagi in Toscana. Tasso positivi 2,80% -