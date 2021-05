Claudio Baglioni, lo chiamavano Agonia ma ha conquistato il mondo (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo chiamavano Agonia, ma mentre lui cantava milioni di persone si innamoravano, ballavano, si guardavano e, idealmente, lo ringraziavano. E lo ringraziano ancora i figli e i nonni, noi tutti. Claudio Baglioni, 70 anni il 16 maggio, è un patrimonio nazionale. Si può non amare, si può arricciare il naso, si può ricorrere alla categoria del melenso, ma solo per partito preso. Baglioni-Coggio e poi altri con il divo Claudio hanno confezionato negli anni Settanta, fino ai giorni nostri, musiche e parole per canzoni rimaste memorabili e che hanno squarciato, allora, il clima pesante di un periodo ideologico dove anche la musica serviva per essere o non essere qualcosa, e poi accompagnato i mutamenti ideali ed emotivi di un Paese ricco e contraddittorio. Ma non lui. “51 Montesacro...”. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo, ma mentre lui cantava milioni di persone si innamoravano, ballavano, si guardavano e, idealmente, lo ringraziavano. E lo ringraziano ancora i figli e i nonni, noi tutti., 70 anni il 16 maggio, è un patrimonio nazionale. Si può non amare, si può arricciare il naso, si può ricorrere alla categoria del melenso, ma solo per partito preso.-Coggio e poi altri con il divohanno confezionato negli anni Settanta, fino ai giorni nostri, musiche e parole per canzoni rimaste memorabili e che hanno squarciato, allora, il clima pesante di un periodo ideologico dove anche la musica serviva per essere o non essere qualcosa, e poi accompagnato i mutamenti ideali ed emotivi di un Paese ricco e contraddittorio. Ma non lui. “51 Montesacro...”. ...

