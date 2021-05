F1, il salto in avanti di Alpine e il passo indietro di McLaren. Ferrari al momento superiore (Di sabato 8 maggio 2021) Si concludono a Barcellona le qualifiche del GP di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo non è mancato in una sessione che ha incoronato per la 100^ volta il britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo scatterà davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). La giornata odierna conferma l’ottimo stato di forma di Alpine. La casa francese, in netto miglioramento già settimana scorsa tra i sali e scendi dell’Algarve, ritrova la Top5 della classifica con il francese Esteban Ocon. Il transalpino scatterà alle spalle del monegasco Charles Leclerc che, nell’ultimo giro disponibile, è riuscito a strappare un importantissimo quarto tempo. Dopo due competizioni mediocri tra Bahrain ed Italia, Alpine sembra aver preso il posto di McLaren. Il marchio di ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Si concludono a Barcellona le qualifiche del GP di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Lo spettacolo non è mancato in una sessione che ha incoronato per la 100^ volta il britannico Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo scatterà dall’olandese Max Verstappen (Red Bull) ed il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). La giornata odierna conferma l’ottimo stato di forma di. La casa francese, in netto miglioramento già settimana scorsa tra i sali e scendi dell’Algarve, ritrova la Top5 della classifica con il francese Esteban Ocon. Il transalpino scatterà alle spalle del monegasco Charles Leclerc che, nell’ultimo giro disponibile, è riuscito a strappare un importantissimo quarto tempo. Dopo due competizioni mediocri tra Bahrain ed Italia,sembra aver preso il posto di. Il marchio di ...

