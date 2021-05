Oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 maggio 2021

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 7 maggio 2021) Vediamo l’diFox del 7. Un altro fine settimana è arrivato e come sempre vi diamo le previsioni delle stelle per quanto riguarda l’amore, la fortuna e il lavoro. Quanto siete curiosi di sapere come sarà questo Venerdì e se andrà tutto bene? Se non state più nella pelle, non dovete fare altro che continuare a leggere, in quanto di seguito trovate l’disegno per segno. Buona lettura a tutti!Fox 7, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: mettete da parte i pregiudizi, che non portano mai da nessuna parte Fortuna: chi ha avuto qualche piccolo problema di salute negli ultimi tempi, sta pian piano ritrovando le forze e presto tornerà in splendida ...