LIVE MotoGP | GP Spagna in DIRETTA | Morbidelli e Bagnaia devono arginare Quartararo in partenza

(Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00 13.53 Inoltre è interessante notare come la Yamaha abbia attraversato un lunghissimo digiuno, poiché non è mai stata in grado di primeggiare tra il 1988 e il 2005. 13.50 La Honda detiene anche il record di successi consecutivi, ben 6, arpionati tra il 1994 e il 1999, peraltro con tre centauri differenti (Michael Doohan, Alex Crivillé e Alberto Puig). 13.48 Per quanto riguarda i costruttori, sinora nel Gran Premio dihanno primeggiato otto diverse Case. Domina la Honda, con 25 vittorie. Segue la Yamaha a quota 14. La MV Agusta ha raccolto 6 successi. Sono invece 3 quelli della Suzuki e 2 quelli della Gilera. Chiudono con 1 singola affermazione la Moto Guzzi, la Kawasaki e la Ducati. 13.44 ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - MotoGp, Gran Premio di Spagna: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche dettagliate, dalle prov… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - MotoGp, Gran Premio di Spagna: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche dettagliate, dalle prov… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - MotoGp, Gran Premio di Spagna: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche dettagliate, dalle prov… - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - MotoGp, Gran Premio di Spagna: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche dettagliate, dalle… - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - MotoGp, Gran Premio di Spagna: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche dettagliate, dalle… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

di Stefano Belli} DIRETTA/ Gara: vince Quartararo! Bagnaia e Mir sul podio! POSTICIPATO IL WARM - UP! A poche ore dal Gran Premio di Spagna - quarto appuntamento della stagione 2021 - i ...Guarda lasu DAZN. Attiva Ora Fabio Quartararo, El Diablo Con il 30% delle preferenze è il francese di Yamaha ufficiale l'indiziato numero 1 per la vittoria in Spagna, vuoi per il momento ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DEL GP DI PORTOGALLO DALLE 16.00 13.20 La griglia di partenza della gara: 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha Mot ...La cronaca live del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della stagione 2021 di MotoGP in programma sul circuito di Jerez de la Frontera ...