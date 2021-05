Live Lazio-Genoa 2-0 | Immobile raddoppia dal dischetto

sportli26181512 : Serie A MOVIOLA LIVE: Radovanovic su Immobile, rigore per la Lazio: Di seguito gli episodi da moviola delle partite… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Lazio-Genoa in campo - LIVE La 34ma giornata - pianetagenoa : LIVE VIDEO - Lazio-Genoa, La Voce del Patrone Rossoblù: commento nell'intervallo - - sportli26181512 : LIVE Lazio-Genoa 1-0: rimpallo fortunato, la sblocca Correa al 30'! - Big5G : LIVE: Lazio O/3.5 1.9 / -111 -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

- GENOA 2 - 030' Correa, 43' rig. Immobile(3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Olimpico',e Genoa si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiGenoa 2 - 0 MOVIOLA ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...