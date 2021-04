Mark Webber difende Sebastian Vettel

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ex pilota automobilisticoè tornato a parlare di Formula Uno. Dopo aver espresso il proprio parere sul ritorno in pista di Fernando Alonso, ora l’australianopensa che le prestazioni del campione tedesco in pista, siano fortemente condizionate dall’addio alla Ferrari.commenta il ritorno in F1 di Alonso: cosa pensa l’ex pilota? L’ex pilota australiano, nei giorni scorsi è stato intervistato dal sito spagnolo “SoyMotor” al quale ha espresso il proprio parere sull’ex collega. Il campione tedesco ...

Parlando del due volte campione del mondo,ha evidenziato come i ritorni possano rappresentare delle difficoltà per i diretti interessati. " Sono un super fan di Fernando e lui lo sa. Era ...promuove appieno l'impatto di Carlos Sainz sulla Ferrari. Il pilota spagnolo nelle prime due gare ha raccolto un ottavo e un quinto posto, facendo intravedere tutte le sue qualità, ...CLASSE INTATTA Nonostante un'Alpine inferiore alle attese, il ritorno di Fernando Alonso in F1 dopo due anni di assenza non è stato deludente. Lo spagnolo ha subito raggiunto la Q3 nelle qualifiche de ...L'ex pilota australiano ha voluto analizzare il difficile ambiente e le grandi aspettative che circondano da sempre la Ferrari e i suoi piloti ...