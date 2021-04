Benno Neumair | Ora sono sollevato

Advertising

rtl1025 : ?? La salma trovata nell'#Adige a Trento appartiene a Peter #Neumair. Lo conferma l'avvocato Carlo Bertracchi, legal… - fattoquotidiano : TROVATO IL CORPO DEL PADRE DI BENNO - RaiNews : Il corpo della sua compagna, Laura Perselli, era stato rinvenuto sempre nelle acque del fiume Adige il 6 febbraio.… - Giulia87725998 : RT @ore14rai2: Breaking news ???? ultimi aggiornamenti dal caso Pipitone e Benno Neumair: ritrovato un cadavere nell‘Adige, è il corpo del po… - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: E' di Peter Neumair il cadavere ritrovato nell'Adige -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair

Quando il suo avvocato Flavio Moccia gli ha comunicato che anche il cadavere del padre era stato ripescato dalle acque dell'Adige,, il 30enne istruttore di fitness arrestato alla fine ...'Nella tragedia, finalmente una bella notizia. Ho vissuto mesi di angoscia, ora sì, sono sollevato'.ha commentato così al suo avvocato Flavio Moccia, come apprende l'Adnkronos, il ritrovamento nell'Adige del corpo di suo padre Peter. Quando il legale è andato a fargli visita oggi, il ...Ieri, quasi 3 mesi dopo, è stato recuperato dall’Adige un cadavere che, come confermato dell’avvocato della figlia della coppia, apparterebbe a Peter Neumair. In carcere, intanto, c’è il figlio della ...Omicidio Bolzano: questa la reazione del ragazzo (che ha confessato l'uccisione dei genitori) alla notizia che anche il corpo del padre Peter è stato ritrovato ...