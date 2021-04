NVIDIA RTX 3080 Ti: uscita il 18 maggio, acquistabile dal 26 (Di martedì 27 aprile 2021) Sembra che secondo gli ultimi rumor l’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti sia prevista per il 18 maggio con un annuncio ufficiale che poi sarà seguito dalla messa in commercio a partire dal 26 dello stesso mese Una delle più potenti schede video del 2021 sarebbe ormai pronta al debutto con annuncio in grande stile. Stiamo ovviamente parlando dell’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti, la GPU che colmerà il gap di prezzo e prestazionale tra una RTX 3080 e la super top di gamma RTX 3090. Una GPU molto attesa da tutti i giocatori, anche se lo shortage probabilmente gonfierà i prezzi. La buona notizia è che NVIDIA potrebbe aver ulteriormente raffinato la protezione anti-mining che limita l’hash rate della nuove GPU. Ma questo basterà a vedere dei ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 aprile 2021) Sembra che secondo gli ultimi rumor l’diRTXTi sia prevista per il 18con un annuncio ufficiale che poi sarà seguito dalla messa in commercio a partire dal 26 dello stesso mese Una delle più potenti schede video del 2021 sarebbe ormai pronta al debutto con annuncio in grande stile. Stiamo ovviamente parlando dell’diRTXTi, la GPU che colmerà il gap di prezzo e prestazionale tra una RTXe la super top di gamma RTX 3090. Una GPU molto attesa da tutti i giocatori, anche se lo shortage probabilmente gonfierà i prezzi. La buona notizia è chepotrebbe aver ulteriormente raffinato la protezione anti-mining che limita l’hash rate della nuove GPU. Ma questo basterà a vedere dei ...

