New York, madri dello stesso sesso riconosciute prima della nascita della figlia (Di venerdì 23 aprile 2021) «La mia bambina non ancora nata, non ha un nome, ma è già stata in tribunale. Io e la mia partner siamo diventate la prima coppia a New York ad avere un documento che conferma che siamo entrambe genitori della nostra futura figlia grazie a una nuova legge che protegge le famiglie dello stesso sesso». Il racconto è di Arwa Mahdawi, giornalista del Guardian, che spiega di essere diventata madre in una udienza on line a causa della pandemia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) «La mia bambina non ancora nata, non ha un nome, ma è già stata in tribunale. Io e la mia partner siamo diventate la prima coppia a New York ad avere un documento che conferma che siamo entrambe genitori della nostra futura figlia grazie a una nuova legge che protegge le famiglie dello stesso sesso». Il racconto è di Arwa Mahdawi, giornalista del Guardian, che spiega di essere diventata madre in una udienza on line a causa della pandemia.

AmiciUfficiale : Serena balla l’assolo “New York, New York” davanti a Kledi! Voi che voto le dareste? #Amici20 - Agenzia_Ansa : Joe Biden ha deciso di riconoscere il genocidio armeno. Lo scrive il New York Times. Sarà il primo presidente Usa a… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Paul Gauguin, La Orana Maria (Ave Maria), 1891, olio su tela, New York, The Metropolita… - giornali_it : Anche oggi su @giornali_it puoi trovare la #PrimaPagina del #NewYorkTimes e molti altri #QuotidianiEsteri. È un ser… - granpinoo : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden ha deciso di riconoscere il genocidio armeno. Lo scrive il New York Times. Sarà il primo presidente Usa a farlo… -

Ultime Notizie dalla rete : New York L'incapacità di separare l'uomo dall'artista (oddio, ho scritto uomo!) Che avrebbe violentato un paio di donne, ricostruisce il New York Times dopo che un tal Edward Champion (segnatevi questo nome, poi ci torniamo) aveva nei giorni scorsi riportato accuse più blande (...

Le proteste del '68 sono state il primo vero evento della globalizzazione moderna New York, 23 aprile 1968 . Migliaia di studenti occupano la Columbia University, dando vita ad accesi scontri con la polizia. La contestazione studentesca esplode, essenzialmente, per esprimere forte ...

Petrolio: chiude in rialzo a New York a 61,43 dollari ANSA Nuova Europa NHL: Colorado batte S.Louis e vede i play-off Bene anche Washington: 1-0 ai danni di New York agli shootout. Detroit a valanga su Dallas (7-3, poker di gol di Vrana). Toronto ha la meglio nella delicata sfida con Winnipeg (5-3). Tampa Bay si ...

Schiaffo Biden ai più ricchi di Wall Street: tassa sui capital gain fino al 43,4% E' il raddoppio delle tasse - le attuali sono pari al 23,8% - su cui punta il presidente americano Joe Biden, stando alle indiscrezioni che sono state riportate dal New York Times e da Bloomberg. Non ...

Che avrebbe violentato un paio di donne, ricostruisce ilTimes dopo che un tal Edward Champion (segnatevi questo nome, poi ci torniamo) aveva nei giorni scorsi riportato accuse più blande (..., 23 aprile 1968 . Migliaia di studenti occupano la Columbia University, dando vita ad accesi scontri con la polizia. La contestazione studentesca esplode, essenzialmente, per esprimere forte ...Bene anche Washington: 1-0 ai danni di New York agli shootout. Detroit a valanga su Dallas (7-3, poker di gol di Vrana). Toronto ha la meglio nella delicata sfida con Winnipeg (5-3). Tampa Bay si ...E' il raddoppio delle tasse - le attuali sono pari al 23,8% - su cui punta il presidente americano Joe Biden, stando alle indiscrezioni che sono state riportate dal New York Times e da Bloomberg. Non ...