Udc | Riccardi a Raggi | Urbe non fondata da Milite Ignoto

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Vedere Virginiache il giorno del Natale di Roma depone una corona d’alloro all’Altare della Patria, lascia di stucco”. Lo dichiara Roberto, coordinatore romano dell’Udc. “Comprendiamo che nella foga di una campagna elettorale sia possibile fare confusione, ma ci sembra troppo scambiare il 21 aprile, Natale di Roma, con il 2 giugno, Festa della Repubblica. Perche’ ilnon fondo’ l’. Si potra’ dire che e’ una bazzecola per chi ha presentato l’anfiteatro di Nimes al posto del Colosseo.” “Ma il tema e’ un altro: non e’ piu’ tollerabile cheutilizzi mezzi e consulenti assunti dal Comune a spese dei romani per le sue incessanti attivita’ elettorali.” “Non vogliamo che siano i romani a pagare, deve sostenere da sola le spese anche della benzina ...

Advertising

udcandrano : RT @UdcIta: #Roma: @RobertoRiccardi #Udc, #Raggi prenda le distanza da #Grillo - GHERARDIMAURO1 : RT @UdcIta: #Roma: @RobertoRiccardi #Udc, #Raggi prenda le distanza da #Grillo - UdcIta : #Roma: @RobertoRiccardi #Udc, #Raggi prenda le distanza da #Grillo - Alessan70220091 : Chi sono i soggetti che hanno riassegnato il vitalizio parlamentare ad un condannato in via definitiva? Giacomo Cal… - Blulu : RT @fabrizio19651: CHI SONO i componenti di questa magica 'Commissione contenziosa' del Senato che ha votato la nota questione 'vitalizi'?… -

Ultime Notizie dalla rete : Udc Riccardi

RomaDailyNews

Roma " "Virginia Raggi ha pubblicato un video surreale dedicato alla Ryder Cup a Roma nel quale mostra l'Arena di Nimes in Francia al posto del Colosseo, commettendo cosi' un duplice errore poiche' l'...L'Robertocontesta al sindaco Virginia Raggi la facoltà di potersi avvalere di uno staff da record 'pagato con i soldi dei romani (6,5 milioni di euro all'anno)'. In generale, dall'...A 24 ore dal video del garante del M5s, pressata dalle opposizioni, la prima cittadina prende parzialmente le distanze dal suo sostenitore ...Confondere il Colosseo con l’arena di Nimes in Francia. Un errore imperdonabile per qualsiasi romano. Se poi parliamo della prima cittadina della città eterna l’errore si trasforma in una gaffe virale ...