Punto per punto ecco cosa prevede il nuovo decreto Covid sulle riaperture: date, attività, limiti (Di martedì 20 aprile 2021) Il 26 aprile, il 15 maggio, il 1° giugno, il 1° luglio: sono le date in cui la bozza del nuovo decreto Covid scagliona le riaperture. Il testo, che dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 luglio, arriverà domani in Consiglio dei ministri e regolamenta anche gli spostamenti tra Regioni. Per quelle in zona arancione o rossa introduce il pass verde e prevede sanzioni che possono arrivare anche al carcere in caso venga falsificato. Quanto al coprifuoco, dalle anticipazioni sulla bozza del decreto non emerge nulla, ma il ministro Roberto Speranza avrebbe confermato alle Regioni che resterà in vigore dalle 22. Arriva il pass verde: carcere per chi lo falsifica Secondo quanto si legge nella bozza del decreto sulle riaperture, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 aprile 2021) Il 26 aprile, il 15 maggio, il 1° giugno, il 1° luglio: sono lein cui la bozza delscagliona le. Il testo, che dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 luglio, arriverà domani in Consiglio dei ministri e regolamenta anche gli spostamenti tra Regioni. Per quelle in zona arancione o rossa introduce il pass verde esanzioni che possono arrivare anche al carcere in caso venga falsificato. Quanto al coprifuoco, dalle anticipazioni sulla bozza delnon emerge nulla, ma il ministro Roberto Speranza avrebbe confermato alle Regioni che resterà in vigore dalle 22. Arriva il pass verde: carcere per chi lo falsifica Secondo quanto si legge nella bozza del, ...

Advertising

BentivogliMarco : Si diventa popolari come forcaioli e manettari, poi un giorno si finisce dall'altra parte, a quel punto la legge… - AntoVitiello : Proviamo a capire i motivi di questo strappo dei 12 club (altri 3 entreranno a breve). Dal loro punto di vista la… - ItaliaViva : Italia Viva lancia il Piano #Sanità2030, Parente: «PNRR non basta, servono 30 miliardi per riformare SSN. Al primo… - seriotonina : RT @mesmeri: A un certo punto bisogna crearsi un micromondo in cui chiudersi per riuscire a resistere al resto del mondo. - Mestanaccount1 : RT @GA7_Official: “Se se ne vanno le migliori, non se lo guarda nessuno il campionato.” Vale anche per la #SuperLega, no? Chi rimane? Juv… -