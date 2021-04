Processo Floyd a Minneapolis, Chauvin condannato per omicidio (Di martedì 20 aprile 2021) L'ex agente Derek Chauvin è colpevole per la morte di George Floyd a Minneapolis. La giuria ha confermato tutti e tre i capi di accusa : omicidio colposo, omicidio di secondo grado preterintenzionale ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) L'ex agente Derekè colpevole per la morte di George. La giuria ha confermato tutti e tre i capi di accusa :colposo,di secondo grado preterintenzionale ...

