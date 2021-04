Michelle Hunziker e la figlia Aurora: ecco perché ha i tratti asiatici (Di martedì 20 aprile 2021) Michelle Hunziker ha confessato perché sua figlia Aurora avrebbe dei tratti estetici simili a quelli delle donne asiatiche. Michelle Hunziker replica alle accuse di razzismo: “I miei avi sono asiatici” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021)ha confessatosuaavrebbe deiestetici simili a quelli delle donne asiatiche.replica alle accuse di razzismo: “I miei avi sono” su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - su_sartadori : Aggiungo poi che l’intento di Diet_Prada è stato esclusivamente quello di screditare la Hunziker e Trussardi visto… - convivioblog : @PaulLamanski Come guardare la realtà attraverso una lente che evidenzia solo ciò che si vuol vedere. La Buongiorno… -