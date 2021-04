Napoli-Inter 1-1 | pagelle Chi glielo dice a Gattuso della possibile sfida scudetto con l’Atalanta?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 aprile 2021) MERET. Il giovane Meret, Ilaria, si cimenta stasera in versione uscite di sicurezza. Almeno un paio sono decisive, in particolare quella su Barella. Indi ci pensano San Palo e Santa Traversa a fermare lo spaventoso Lukakone – 6,5 Coraggioso nelle due uscite che menzioni. Sul tiro di Eriksen poteva fare poco: era forte e angolato e Alex non lo ha visto partire. Forse avrebbe potuto fare meglio sul cross precedente, al centro – 6,5 DI LORENZO. Mister Veleno schiera una formazione occhiuta e finalmente attenta. In condizioni del genere un fio bisogna versarlo e a essere opachi sono i due terzini. Nel caso di Di Lorenzo, Darmian lo sorprende più di una volta. In compenso dopo un’ora di gioco è lui a strisciare con la cabeza una pelota su angolo, che per un’anticchia Fabian non devia in rete – 6 Attento in entrambe le fasi. Peccato per l’occasione di cui Fabian non approfitta – 6 MANOLAS. ...