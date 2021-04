**Covid: Meloni, 'elite sinistra pro Speranza, popolo stufo di limitazioni libertà** (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “L'élite di sinistra si mobilita e firma un appello in difesa del Ministro Speranza. Dimostriamo loro che il popolo, quello reale e che più ha pagato per questa gestione della pandemia, è stufo di continuare a subire inutili limitazioni delle libertà personali che nulla hanno a che fare col contrasto al Covid. Aiutateci firmando la nostra petizione in sostegno alla mozione di sfiducia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo il link dove è possibile sottoscrivere la petizione: www.SfiduciamoSperanza.it. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “L'élite disi mobilita e firma un appello in difesa del Ministro. Dimostriamo loro che il, quello reale e che più ha pagato per questa gestione della pandemia, èdi continuare a subire inutilidelle libertà personali che nulla hanno a che fare col contrasto al Covid. Aiutateci firmando la nostra petizione in sostegno alla mozione di sfiducia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia, aggiungendo il link dove è possibile sottoscrivere la petizione: www.Sfiduciamo.it.

